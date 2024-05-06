Владислав Мурашов возглавит министерство по содержанию территорий в Подмосковье | 360°

Важное 06 мая 2024, 14:43 Владислав Мурашов возглавит министерство по содержанию территорий в Подмосковье Медиасток.рф

Читать 360 в

Министерство содержания территорий и государственного жилищного надзора в Подмосковье возглавит Владислав Мурашов — заместитель председателя правительства. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Долгое время в Подмосковье работает команда ГУСТ — Главного управления содержания территорий. Теперь на его базе создают профильное министерство, чтобы усилить меры для контроля за управляющими компаниями, состоянием жилых домов, чистотой во дворах и подъездах.

Реклама

«Возглавит его Владислав Мурашов в должности заместителя председателя правительства, министра», — сообщил Воробьев.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору войдет в рабочий блок Евгения Хромушина — вице-губернатора Подмосковья.

Мы создаем новое министерство. Точнее не совсем новое — мы его адаптируем. ГУСТ адаптируем под очень важное направление — все, что у нас связано с чистотой, содержанием, администрированием мусора, ТБО. Андрей Воробьев

По словам губернатора, будет усилена команда, адаптированная под эти задачи.

«Как и прежде, очень рассчитываю, что каждый, кто находится на местах, понимает те вызовы, которые существуют. Также должен сказать, что параллельно в этом году мы заметно модернизируем наши комплексы по переработке отходов в части соблюдения всех экологических норм и правил», — подчеркнул Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».