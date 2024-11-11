Владимир Волков в честь праздника вручил полицейским Люберец сертификаты на жилье

Глава Люберец Владимир Волков поздравил полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел и вручил пять сертификатов на жилье. Торжественная церемония прошла с участием депутатов округа и представителей общественных организаций.

На мероприятии Волков отметил, что работа в полиции требует мужества и патриотизма, и поблагодарил сотрудников за их труд и самоотдачу. По его словам, с ростом числа жителей в округе, нагрузка на правоохранительные органы только увеличивается. Волков выразил признательность начальнику полиции Евгению Романцеву и всему коллективу за высокий профессионализм и верность присяге. Он также адресовал слова благодарности ветеранам службы, которые заложили ценные традиции, передаваемые новым сотрудникам.

Председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий напомнил, что в управлении трудится более одной тысячи человек, а в ветеранской организации — свыше одной тысячи двухсот. Он поздравил сотрудников полиции, пожелав им достижения высоких профессиональных целей и успехов.

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