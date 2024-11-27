Глава Люберец поздравил жительниц округа с Днем матери

Торжественное мероприятие, посвященное празднику, прошло в Люберецком доме культуры. На него приехал глава городского округа Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета назвал День матери одним из самых добрых праздников, поскольку мама — самой родной и близкий человек для каждого.

«Только вы, дорогие наши, знаете, каких трудов и сил стоит создать и сохранить семейный очаг, воспитать детей, чтобы они выросли добрыми, целеустремленными и хорошими людьми», — обратился к жительницам Люберец Владимир Волков.

Особых поздравлений удостоились матери участников специальной военной операции. Глава городского округа подчеркнул, что власти всегда готовы оказать им любую помощь и поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.



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