Глава Люберец Владимир Волков навестил многодетную семью из Суджи

Елена воспитывает восемь детей — двоих родных и шестерых приемных. Их дом в Судже попал под обстрел, но семье удалось эвакуироваться. Сейчас они живут в поселке Томилино. Детей уже устроили в школу, а для семьи собрали необходимые вещи.

«Как и обещал, привезли все, о чем нас просили ребята при знакомстве — велосипеды, ноутбуки и планшет, телефоны. Надеюсь, что с подарками угадали, и в учебе новая техника будет в помощь. С мамой остаемся на связи — мы всегда рядом», — отметил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жителям Раменского окажут максимальную помощь после атаки БПЛА.

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