«Вкусная акция» в честь 100‑летия города прошла в Щелкове
В городском округе Щелково прошла праздничная акция «Вкусная акция», приуроченная к юбилею города. В парке «Детский городок» гостей ждали музыка, танцы, игры, выступления аниматоров, море воздушных шаров и угощений: два огромных торта по 20 килограммов каждый с ягодно‑сливочной прослойкой аккуратно разрезали волонтеры и раздали всем желающим.
Атмосфера мероприятия была по‑настоящему летней — на празднике собралось много семей с детьми, в числе приглашенных были и семьи участников специальной военной операции. Организаторы позаботились, чтобы каждому достался кусочек праздничного торта.
Жители отмечали яркое оформление и вкус угощения. «Очень вкусно. Спасибо. Мне сильно понравилось оформление вообще, в принципе», — поделилась Ксения Смолина. По словам Елизаветы Ушаковой, торт был «очень вкусно и необычный рисунок и крем, который внутри и снаружи». На вопрос, что бы она пожелала городу, Ушакова ответила: «Чтобы Щелково оставалось таким же прекрасным городом».
Участник СВО Иван Попик подчеркнул значимость подобных событий для детей: «Самая замечательная эмоция для детей, которые сейчас на каникулах… такие мероприятия для детей в самый раз и это очень круто».
Мероприятие было организовано к столетию города Щелково молодогвардейцами совместно с дирекцией парка «Детский городок», заводом «ЩелковоХлеб» и администрацией городского округа.
Официальный День города запланирован на 23 августа — до этой даты жителей и гостей ждет насыщенная программа: концерты под открытым небом, спортивные соревнования, развлекательные акции, флешмобы и мастер‑классы.