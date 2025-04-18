Виртуальные экскурсии провели для школьников в Жуковском

Школа № 13 городского округа Жуковский провела для учеников тематические мероприятия, посвященные празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Учителями истории, а также классными руководителями были организованы беседы и виртуальные экскурсии по местам боевой славы.

Учащиеся увидели такие знаковые памятные места, как ансамбль Мамаева кургана в Волгограде, Могилу неизвестного солдата в Москве, памятники защитникам Севастополя и Новороссийска, мемориал под Прохоровкой, посвященный Курской дуге, и другие.

Учителя говорили с ребятами не только об истории создания мемориалов, но и о важности сохранения их для следующих поколений. Также был затронут и такой важный вопрос, как ответственность за порчу и осквернение памятников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ветеранов к 80-летию Победы в Подмосковье.