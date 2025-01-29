29 января 2025 18:26 «Гордимся, что они живут в Подмосковье». Андрей Воробьев наградил ветеранов к 80-летию Победы Андрей Воробьев наградил ветеранов Великой Отечественной войны к 80-летию Победы 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Награды

Ветераны

Андрей Воробьев

Великая Отечественная война

Подмосковных ветеранов наградили медалями в честь 80-летия Победы. Церемония прошла в Доме регионального правительства. Губернатор Андрей Воробьев вручил награды и побеседовал с теми, кто внес свою лепту в победу в Великой Отечественной войне.

«Знаем, что многие ведут активную работу с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. Гордимся, что такие люди живут в нашем любимом Подмосковье, нашей любимой стране», — сказал глава региона. Награду получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Первые медали губернатор вручил сегодня в Доме правительства Подмосковья.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Одним из награждаемых стал Иван Жучков. Он прошел путь от Полтавы до Берлина, получил множество медалей и продолжил службу в вооруженных силах уже после войны. Вместе с супругой Иван Иванович основал во Фрязине Музей боевой славы. Ветеран также пишет книги и регулярно встречается со школьниками. «Многие удивляются, откуда у меня остаются силы, в следующем году мне будет уже 100 лет, а я продолжаю повсюду ездить, ни минуты не сижу дома. Отвечу: от общения с молодежью, я заряжаюсь от них энергией», — поделился он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Юбилейную медаль также получили бывший фронтовой разведчик и участник Парада Победы 1945 года Константин Федотов, 100-летние ветераны Михаил Красов, Евгений Евдокимов, Николай Мурьев и многие другие. Наряду с ними в войне участвовали и женщины, которые также уходили на фронт молодыми. Среди них — Мария Сердюк, которая была санинструктором в батальоне связи. Она спасала раненых и почти все время находилась на передовой. Медаль также вручили Галине Долиной, которая вступила в ряды советской армии в 14 лет. «Многие даже не представляют, насколько тяжело там было. Мы вручную восстанавливали железную дорогу после бомбежек — таскали на себе рельсы, шпалы, песок. Тогда ведь не было никаких механизмов», — рассказала она.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Голод, холод и обстрелы в годы блокады Ленинграда пережили супруги Ленгрен из Люберец и Альвина Борисова из Пушкино. Их также отметили юбилейными медалями. «Мы с вами знаем, насколько важно сейчас быть вместе, единым строем пройти этот сложный этап для нашей страны, обеспечить ее безопасность, суверенитет. В Подмосковье находится большое количество легендарных воинских подразделений, которые и сегодня, с первого дня спецоперации, несут боевую службу на самых разных участках. Мы гордимся нашими ребятами», — добавил Воробьев.