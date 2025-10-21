Викторина ко Дню отца прошла в молодежном центре «Космос» в Королеве

В Королеве в молодежном центре «Космос» прошла семейная викторина, посвященная Дню отца. В мероприятии приняли участие родные участников СВО, а также ветераны боевых действий и городские волонтеры с детьми.

Главными темами праздника стали мужество героических отцов и дедов, важность родительской поддержки. Гости ответили на вопросы, проверили свои знания истории России, создали красивые картины из цветного песка и изготовили памятные сувениры своими руками.

Взрослые отметили, что организаторы создали теплую атмосферу, а дети вспомнили про взаимовыручку и важные составляющие крепкой семьи. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием с пирогами, приготовленными специально для гостей.

