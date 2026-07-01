Кубок Александра Овечкина пройдет в Московской области в августе

С 1 по 8 августа в ледовых аренах Московской области пройдет VIII Кубок Александра Овечкина — главный детский хоккейный турнир страны. За трофей поборются 24 юношеские команды из России, Белоруссии и Казахстана.

Групповой этап турнира примет «Красногорск Арена» имени В. В. Петрова и «Арена Мытищи» имени В. И. Шалимова. Финал и гала-матч с участием легендарных игроков и звезд НХЛ пройдут в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За восемь лет Кубок Александра Овечкина стал международным брендом и трамплином для юных хоккеистов. В этом сезоне интрига накалена до предела: действующий чемпион — московский ЦСКА — будет защищать титул, а остальные команды горят желанием сместить армейцев с вершины.

Идея создания турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Александр Овечкин поддержал инициативу, и в 2018 году новое спортивное событие впервые состоялось.