Виар-тур по парку Кривякино в Воскресенске появился в путеводителе по Подмосковью

На туристическом портале правительства региона теперь можно совершить виртуальные туры по трем паркам Подмосковья. Среди них — парк усадьбы Кривякино в Воскресенске.

Это один из красивейших пейзажных парков Подмосковья. Он расположен на территории дворянского имения, владельцами которого в разное время были Замятины, купцы Лажечниковы, князья Ливен. Усадьба и сам парк — объекты культурного наследия федерального значения.

На территории Кривякино расположились старинные аллеи, каскад прудов XVIII века, винтажные беседки и садовая мебель в стиле XIX века. Все это погружает гостей в атмосферу неспешного течения жизни дворянской усадьбы. Там часто собираются творческие жители округа, проводят масштабные праздники и фестивали.

Напомним, что на туристическом портале правительства Подмосковья welcome.mosreg.ru можно составить индивидуальный маршрут путешествия по региону. На сайте также опубликовали информацию о лучших отелях, базах отдыха, санаториях, кафе и ресторанах, парках, местах для рыбалки, музеях и выставках, горнолыжных клубах и о многом другом.

