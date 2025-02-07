07 февраля 2025 19:53 Туризм — на новом уровне. Подмосковный вуз станет одним из ведущих по этому профилю в России Андрей Воробьев: университет туризма в Подмосковье обучит 10 тысяч человек в год 0 0 0 Фото: Фото: Константин Семенец Подмосковье

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Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совещании по подготовке кадров для туризма и гостеприимства. Встреча прошла под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко в РГУТИС в Пушкино. Воробьев отметил, что регион заинтересован в подготовке квалифицированных кадров, так как видит большой спрос на сферу туризма.

«Наш президент назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития России. По Подмосковью мы видим, что есть большой спрос на туризм, а значит — и на специалистов. У нас в Подмосковье 14 колледжей и пять вузов занимаются подготовкой кадров. В прошлом году здесь, на базе РГУТИС, создан один из трех федеральных ресурсных центров, который в этом году планирует обучить десять тысяч специалистов для всей страны», — подчеркнул Воробьев. Губернатор выразил благодарность федеральному правительству и Министерству экономического развития за продление программы льготного кредитования. Благодаря этой мере поддержки одобрили кредиты на 11 крупных гостиничных проектов, которые создадут около трех тысяч новых номеров. Воробьев добавил, что внутренний туризм продолжает активно развиваться — это важно не только для экономики, но и для жителей региона.

Сегодня в туристической и гостиничной сфере Подмосковья занято 53 тысяч человек. Московская область входит в число лидеров по количеству туристов, гостиниц и номерному фонду. В регионе насчитывается более 1,3 тысячи отелей, загородных баз, домов отдыха и других объектов размещения, которые суммарно предлагают свыше 187 тысяч мест.

Для подготовки специалистов в 2023 году в Красногорском колледже создали образовательный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В него вошли восемь колледжей и три предприятия, включая гостиничный комплекс Les Art Resort, где студенты проходят практику. Кроме того, на базе колледжа «Подмосковье» организовали еще один кластер, объединяющий 12 образовательных организаций и пять предприятий. «Российский государственный университет туризма и сервиса призван стать ведущим центром подготовки кадров для отрасли. Сегодня вуз подписал несколько соглашений о создании новых кампусов. Интерес среди туристов к Московской области, где расположен РГУТИС, растет каждый год», — заключил Чернышенко. По его словам, развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства — приоритетная задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным. В этой отрасли сейчас трудятся около миллиона человек, а потребность в сотрудниках составляет 250 тысяч. К 2030 году это число увеличится до 400 тысяч, поэтому новые специалисты будут необходимы для успешного развития индустрии, а также реализации крупных инвестиционных проектов, таких как «5 морей и озеро Байкал».