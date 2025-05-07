Ветераны из Люберец примут участие в Параде Победы на Красной площади

Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, которые проживают в Люберцах, примут участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.

«В этом году три участника Великой Отечественной войны из Люберец Мария Ивановна Бодрова, Иван Федорович Пшеничкин и Адельфина Михайловна Мазятова примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 Мая», — отметил Волков.

Парад с гостевой трибуны также увидят Семен Вульфович Белкин, Евгений Борисович и Инна Яковлевна Ленгрен — жители блокадного Ленинграда.

Владимир Волков напомнил, что ранее завершилась установка именных информационных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.