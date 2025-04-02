Ветераны боевых действий провели занятие по военной подготовке в Воскресенске
Занятие по начальной военной подготовке прошло в школе «Вектор» в Воскресенске. Ребятам рассказали об особенностях службы в армии.
Мероприятие организовали представители Союза десантников России — ветераны боевых действий в Афганистане Сергей Маркелов и Сергей Жулин, а также ветеран ВДВ Сергей Кулагин. Они провели встречу вместе с курсантами военно-патриотического клуба «Шторм».
Участниками занятия стали школьники. Им рассказали о том, как устроен армейский быт. Урок провели в интерактивном формате.
Также для ребят организовали практическую часть обучения. Им показали, как собирать и разбирать макет автомата Калашникова, оказывать первую помощь и использовать противогазы и средства химической защиты.
Полученные знания могут пригодиться молодежи как в экстремальных ситуациях, так и в повседневной жизни.