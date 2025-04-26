Ветерану Розалии Коваль в Подольске вручили медаль к 80-летию Победы

Вместе с Григорием Артамоновым в гости к ветерану приехал руководитель отделения Ассоциации участников СВО в Подольске Игорь Науменков.

Розалия Коваль стала партизаном в 11 лет. Победу в мае 1945 года девушка встретила в Виннице. После войны она стала педагогом и более 40 лет преподавала детям физкультуру.

«Для меня большая честь, что сегодня смог встретиться и пообщаться с настоящей героиней. Уже 9 мая Розалия Коваль планирует посетить парад Победы на Красной площади», — поделился Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ветеранов к 80-летию Победы в Подмосковье.