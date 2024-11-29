Ветеранская организация «Летное поле» из Мытищ переехала на новое место

Ветеранская организация «Летное поле» из Мытищ отпраздновала новоселье на новом месте. Ранее участники просили главу округа Юлию Купецкую переселить их в другое помещение, в котором будет возможность проводить собрания.

Администрация не только откликнулась на эту просьбу, но и помогла с переездом и ремонтом пространства.

«Мы рады состоявшему переезду в новое помещение, которое отлично обустроено. Наконец-то можем показать его во всей красе, и оно всем нам очень нравится» — сказала председатель ветеранской организации «Летное поле» Нина Соколова.

Организация существует уже 25 лет. Ее участники занимаются патриотическим воспитанием детей и сохранением исторической памяти города и страны. Например, сейчас «Летное поле» готовится к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а именно собирают информацию о ветеранах для публикаций.

Теперь ветеранская организация «Летное поле» будет находиться по адресу: улица Терешковой, 6а.

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