Ветеранам в Серпухове вручили юбилейные медали к 80-летию Победы

Еще двум ветеранам Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали в Серпухове. Свидетелям тех лет передали также подарки от губернатора региона.

В гости к Вере Улитиной, несовершеннолетнему узнику немецко-фашистских концлагерей, приехал временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко. Он вручил ей медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Также награду получила Екатерина Бойко. В этом году она отметит 95-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны она ребенком трудилась в тылу.

«Передал ветеранам подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и муниципалитета. Здоровья и долгих лет жизни вам, уважаемые ветераны!» — сказал Алексей Шимко.

Ранее мы рассказывали о том, что мемориал в Серпухове отреставрируют к празднованию Дня Победы.