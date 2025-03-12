Мемориал в Серпухове отреставрируют к празднованию Дня Победы

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Большом Грызлове запланировано проведение реконструкции мемориального комплекса, посвященного подвигу героев-земляков и жителей близлежащих деревень: Балково, Алфертищево, Волохово и других.

На этом месте, где когда-то располагались оборонительные рубежи, находится обелиск, увековечивающий память о героизме и самоотверженности защитников Родины.

Время и погодные условия оказали негативное воздействие на мемориал. Теперь он требует проведения восстановительных работ. По инициативе депутата Совета депутатов городского округа Серпухов Ольги Ковшарь и при поддержке местных властей было принято решение о проведении комплексной реконструкции и благоустройства территории мемориального комплекса. К 9 мая планируется завершить все работы.