Ветерана Великой Отечественной войны в Мытищах поздравили с Новым годом

Депутаты навестили Анну Константиновну Мирошниченко, которая проживает в селе Марфино. Они выразили признательность за героизм и отвагу во время войны. Она поделилась воспоминаниями. Вместе они поговорили о значении праздника для ветеранов. Народные избранники вручили Анне Константиновне подарок и поздравительную открытку.

«Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым 2025 годом! Желаем мира в душе, радости на сердце и еще много счастливых моментов. С праздником!» — сказал Дмитрий Астафьев.

Подобные акции созданы для того, чтобы поддерживать связь поколений. Событие стало значимым и для ветерана, и для депутатов, поскольку такие встречи хранят память о подвигах людей, которые защищали страну.