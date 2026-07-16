Ветерана труда поздравили с 95-летием в Ленинском округе

12 июля в поселке Володарского труженица тыла Зоя Докучаева отметила юбилей. Представители администрации и волонтеры передали женщине теплые слова от президента Российской Федерации, губернатора Московской области и главы округа.

Зоя Николаевна родилась в деревне Слобода Ленинского района, окончила пять классов и с 11 лет начала работать в колхозе имени Ленина. После выхода на пенсию до 80 лет трудилась санитаркой в психиатрической больнице Москвы.

Последние 15 лет женщина живет в поселке Володарского, ведет активный образ жизни: участвует в патриотических и образовательных мероприятиях, поет частушки, вкусно готовит и любит принимать гостей. Она регулярно встречается со школьниками и волонтерами, делится воспоминаниями о военном детстве и послевоенных трудностях.

В быту ей помогают волонтеры клуба «Бумеранг». Начальник территориального отдела «Молоковское» Любовь Тарабрина отметила, что жизнь Зои Николаевны — пример стойкости, трудолюбия и преданности Родине. Она прошла через суровые военные и послевоенные годы, посвятила себя труду и воспитала достойное поколение.