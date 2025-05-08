Ветерана Николая Кондратьева в Павловском Посаде поздравили с Днем Победы

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов поздравил с Днем Победы участника Венгерских событий Николая Дмитриевича Кондратьева от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева . Он вручил ему подарки и выразил слова благодарности.

Николай Кондратьев был призван в ряды Советской армии в 1956 году. В октябре он стал участником Венгерских событий. Николай Дмитриевич служил своей Родине стойко и самоотверженно.

В этом году ветерану исполнилось 90 лет, 50 из которых он прожил с супругой Анастасией Константиновной. Долгие годы он работал на Старопавловской фабрике, а его спутница трудилась старшей медицинской сестрой. Дочь и сын Николая Дмитриевича, а также трое внуков продолжили семейную династию медиков. Правнучка Николая Дмитриевича Алиса мечтает пойти по стопам родных и стать врачом.

«Я глубоко убежден: пока в наших сердцах жива священная память о Великом Подвиге, наша Родина останется могучей и непобедимой. От всей души желаю Николаю Дмитриевичу крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба над головой! С праздником! C Днем Великой Победы!», — сказал Филипп Ефанов.