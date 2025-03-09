Ветерана Марию Прокопьеву в Мытищах поздравили с юбилеем 100 лет и 8 Марта

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Марии Прокопьевой из городского округа Мытищи вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Помимо этого, ей передали поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В 16 лет Мария Прокопьева уже трудилась на лесозаготовке в Рязанской области. А с 1947 года живет в Мытищах, много лет она проработала в военной комендатуре. Ветеран любит читать, следит за новостями в России и за рубежом, а также активно помогает бойцам специальной военной операции. Свой вековой юбилей Мария Прокопьева готовиться отметить в кругу семьи: у нее две дочери, четыре внука и восемь правнуков. Главным секретом своего долголетия жительница Мытищ считает искренность и доброту к людям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ветеранов к 80-летию Победы в Подмосковье.

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