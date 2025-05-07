Ветерана Юрия Макарова в Воскресенске поздравили с Днем Победы

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенске с Днем Победы поздравили участника Венгерских событий 1956 года Юрия Николаевича Макарова. Ему вручили подарки и поблагодарили за неоценимый вклад в свободу и независимость страны.

Ветерана поздравили депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева и глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«После окончания Великой Отечественной войны нашим солдатам пришлось еще долгие годы бороться с профашистскими бандами и организациями не только на территории нашей страны. Тогда в Венгрии ниши солдаты и офицеры еще раз показали всему миру силу русского оружия и решимость в борьбе с фашизмом», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Екатерина Лобышева и Алексей Малкин вручили ветерану подарки.

1/2
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
2/2

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте