Ветерана Юрия Макарова в Воскресенске поздравили с Днем Победы

В Воскресенске с Днем Победы поздравили участника Венгерских событий 1956 года Юрия Николаевича Макарова. Ему вручили подарки и поблагодарили за неоценимый вклад в свободу и независимость страны.

Ветерана поздравили депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева и глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«После окончания Великой Отечественной войны нашим солдатам пришлось еще долгие годы бороться с профашистскими бандами и организациями не только на территории нашей страны. Тогда в Венгрии ниши солдаты и офицеры еще раз показали всему миру силу русского оружия и решимость в борьбе с фашизмом», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Екатерина Лобышева и Алексей Малкин вручили ветерану подарки.