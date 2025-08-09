Ветеран Великой Отечественной войны в Реутове отметила 102-летие

День рождения отпраздновала ветеран Мария Остапенко в Реутове. Ей исполнилось 102 года.

Мария Федоровна попала на фронт в 19 лет и прошла всю войну. Она дежурила на вышке и вела воздушное наблюдение.

Победу ветеран Великой Отечественной войны встретила в Минске. За самоотверженность Марию Федоровну наградили орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За Победу над Германией».

Поздравить женщину пришли председатель Совета депутатов городского округа Реутов Николай Ковалев и заместитель главы муниципалитета Екатерина Отческая. Он пообщался с ветераном и вручил ей подарки.

«Вы — наш пример для подражания, вы — талисман. Вы передаете много знаний, много всего, что помогает нам становиться лучше», — сказала Екатерина Отческая.