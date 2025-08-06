Ветерану Великой Отечественной войны из Реутова Марии Федоровне Остапенко исполнилось 102 года. С этим событием ее поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«От всей души желаю Марии Федоровне крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — подчеркнул губернатор.
Свою службу Мария Федоровна начала в 19 лет — в 1942 году, когда находилась в гостях у родственников в Москве. Ее направили в отдельный прожекторный батальон ПВО, где она служила прожектористкой, связисткой и телефонисткой под Тулой. Работа была непростой и опасной: она дежурила на вышке, по звуку определяла приближение вражеских самолетов, держала связь и вела воздушное наблюдение. Победу встретила в Минске.
За службу ветерана наградили орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией».
Служила связисткой и вела воздушное наблюдение. Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Остапенко со 102-летием
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