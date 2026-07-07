Ветеран Великой Отечественной войны отметил 90-летие в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила юбиляру поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также передала теплые пожелания от себя и жителей муниципалитета. Виктор Волков посвятил годы жизни службе Родине. Он проходил службу в Закарпатье, а в 1956 году участвовал в событиях в Венгрии, где достойно выполнил свой воинский долг. Вместе с супругой Зинаидой Федоровной ветеран создал крепкую семью, которая уже более 50 лет живет в Лобне.

«Желаю Виктору Алексеевичу крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и как можно больше счастливых моментов в кругу родных и близких», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В администрации напомнили, что поддержка жителей старшего поколения остается одним из приоритетных направлений работы муниципалитета. Представители городских властей регулярно навещают ветеранов войны и труда, поздравляют их с памятными датами и государственными праздниками. Для людей старшего возраста также работают отделения проектов «Активное долголетие» и «Союз пенсионеров России», где проходят образовательные, спортивные и культурные занятия.