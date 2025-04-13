Ветеран из Люберец проголосовала на выборах в окружной совет депутатов на дому
В городском округе Люберцы продолжаются выборы народных избранников в местный Совет депутатов. Участница Великой Отечественной войны Адельфина Мазятова из города Дзержинский отдала свой голос дома.
По словам ветерана, жители обязаны голосовать, потому что от этого выбора зависит будущее.
«Я сейчас очень волнуюсь, но должна сказать — мы выбираем тех, кто будет принимать решения за нас. Это ответственность, которую нельзя игнорировать», — пояснила Адельфина Мазятова.
Во время Великой Отечественной войны она трудилась в госпитале. В июле 1941 года Адельфина Мазятова добровольно отправилась на фронт, приняв военную присягу. Она была связистом под Андреаполем и подо Ржевом. С 1944 года Адельфина охраняла стратегические объекты Ленинграда: Охтинский пороховой завод и другие. За время службы ее дважды ранили: в грудь и в ноги.
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