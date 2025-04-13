Ветеран из Люберец проголосовала на выборах в окружной совет депутатов на дому

По словам ветерана, жители обязаны голосовать, потому что от этого выбора зависит будущее.

«Я сейчас очень волнуюсь, но должна сказать — мы выбираем тех, кто будет принимать решения за нас. Это ответственность, которую нельзя игнорировать», — пояснила Адельфина Мазятова.

Во время Великой Отечественной войны она трудилась в госпитале. В июле 1941 года Адельфина Мазятова добровольно отправилась на фронт, приняв военную присягу. Она была связистом под Андреаполем и подо Ржевом. С 1944 года Адельфина охраняла стратегические объекты Ленинграда: Охтинский пороховой завод и другие. За время службы ее дважды ранили: в грудь и в ноги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали ветеранам к 80-летию Победы.