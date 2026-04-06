Весенний этап «Недель без турникетов» стартовал в России

В начале апреля стартовал весенний этап Всероссийской профориентационной акции «Недели без турникетов», организованной Союзом машиностроителей России. В Московской области мероприятие проходит под эгидой Московского областного регионального отделения СоюзМаш.

Производственные и научные организации региона открыли свои двери для школьников, студентов колледжей и вузов. Цель акции — познакомить молодежь с машиностроением, современной промышленностью и востребованными профессиями, помочь в выборе образовательного и карьерного пути.

«Важно, чтобы молодежь могла увидеть современные технологии в действии, познакомиться с перспективами работы в промышленности и осознанно выбрать свой профессиональный путь. «Неделя без турникетов» дает уникальную возможность прикоснуться к будущему отечественного машиностроения», — отметил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, глава Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Экскурсии уже проходят на таких предприятиях, как АО «КТРВ», АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка», ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева», АО «Серпуховский завод «Металлист» и других. Акция продлится весь месяц, и ведущие компании посетят сотни ребят, многие из которых уже задумываются о работе в машиностроении.