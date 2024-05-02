Весенний бал прошел в Ногинске к международному дню танца | 360°

02 мая 2024, 16:15
Весенний бал прошел в Ногинске к международному дню танца
Большой весенний бал «Времен связующая нить», посвященный международному дню танца, прошел в Ногинске. Участие в нем приняли представители хореографических коллективов серебряного возраста из разных городов Подмосковья.
Гостями бала стали пенсионеры из Ивантеевки, Королева, Звездного, Электростали, Лосино-Петровского и Богородского округа.
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«Мероприятие объединило людей разных возрастов. Радостно, что оно проходит в Богородском округе уже во второй раз и становится традиционным», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
Организовал бал коллектив Ямкинского сельского дома культуры. Площадку для проведения мероприятия предоставил Московский областной театр драмы и комедии. В программе были танцы, хореографические игры и вокальные номера.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Черноголовку и поздравил постояльцев пансионата «Ногинский».
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Богородский
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