«Дружеская и творческая атмосфера». Андрей Воробьев поздравил постояльцев пансионата в Черноголовке | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 15:59 «Дружеская и творческая атмосфера». Андрей Воробьев поздравил постояльцев пансионата в Черноголовке Воробьев поздравил жильцов пансионата в Черноголовке с 1 Мая Источник фото: Константин Семенец

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил пансионат «Ногинский» в Черноголовке, в котором живут пожилые и люди с инвалидностью. Он привез в подарок местному ансамблю баян и поздравил постояльцев с праздником Весны и Труда.

Воробьев поблагодарил сотрудников пансионата за помощь пожилым людям.

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«С возрастом возникает все больше и больше разных проблем — то колено, то сердце прихватит, то давление, погода влияет на самочувствие. Я хочу вас поблагодарить за работу здесь, за то, что оказываете регулярную помощь. Это очень важно», — сказал губернатор.

Он добавил, что с 1 июня для привлечения кадров в Подмосковье планируют ввести новые меры поддержки для специалистов, работающих с инвалидами: ежемесячная компенсация аренды квартиры для тех, у кого нет своего жилья, две ежегодные выплаты молодым специалистам — 50 и 100 тысяч рублей в первый и во второй годы соответственно, а также денежная выплата в рамках акции «Приведи друга» — 40 тысяч рублей за врача, 20 — за логопедов, психологов, помощников по уходу.

«Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет. У вас здесь очень хорошая, дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья», — поздравил пенсионеров с праздником Воробьев.

Он отметил, что был очень рад встретиться с с 91-летней Зинаидой Алексеевной — ветераном Великой Отечественной войны и труда.

«С малых лет она помогала маме в полях и по хозяйству. В годы войны носила продукты партизанам, передавала важную информацию. Очень рад, что удалось пообщаться лично», — написал губернатор с своем Telegram-канале.

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