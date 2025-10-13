Верейская городская библиотека в Наро-Фоминском округе отметила 160-летие

Фото: За многолетнюю работу коллектив получил заслуженные награды — поздравления поступили от губернатора Андрея Воробьева и главы округа Романа Шамнэ. Наталья Трофимова лично поблагодарила каждого сотрудника. Сегодня библиотека содержит более 35 тысяч книг. Это культурный центр Вереи, где работают клубы, проходят лекции и мастер-классы, а волонтеры всегда готовы прийти на помощь.

Праздничная концертная программа, посвященная 160-летию Верейской библиотеки прошла в Доме культуры «Верея». Свой путь она начала в 1865 году как библиотека при уездном училище, а сегодня это одна из старейших библиотек Подмосковья.

Гостей встречали хозяйки бала в платьях XIX века — эпохи, когда библиотека только открылась. Со сцены звучали стихи и разыгрывались сценки о буднях и праздниках библиотекарей.

Особенно тепло чествовали читателей. Благодарственные письма нашли своих героев в трех номинациях: «Читающая семья», «Лидер чтения» и обладатель «Самого толстого формуляра».