Велосипедистам и самокатчикам в Подмосковье напомнили о правилах движения

Велосипедистов и самокатчиков призывают соблюдать правила дорожного движения, ведь зачастую это позволяет не только предотвратить травмы, но и спасти жизнь. Минтранс Подмосковья напоминает, что важно ездить аккуратно и соблюдать скоростной режим.

«Пользуйтесь велодорожками, а если едете по тротуару на самокате, помните, что у пешеходов на нем приоритет», — говорится в пресс-службе ведомства.

Также самокатчикам и велосипедистам рекомендуют двигаться со скоростью пешеходного потока без резких обгонов. На переходах всегда важно спешиваться. В Минтрансе просят не кататься на самокатах вдвоем, так как из-за этого смещается центр тяжести и маневрирование становится непредсказуемым.

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