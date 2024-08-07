Велосипедистам и самокатчикам в Подмосковье напомнили о правилах движения

Фото: Медиасток.рф

Велосипедистов и самокатчиков призывают соблюдать правила дорожного движения, ведь зачастую это позволяет не только предотвратить травмы, но и спасти жизнь. Минтранс Подмосковья напоминает, что важно ездить аккуратно и соблюдать скоростной режим.

«Пользуйтесь велодорожками, а если едете по тротуару на самокате, помните, что у пешеходов на нем приоритет», — говорится в пресс-службе ведомства.

Также самокатчикам и велосипедистам рекомендуют двигаться со скоростью пешеходного потока без резких обгонов. На переходах всегда важно спешиваться. В Минтрансе просят не кататься на самокатах вдвоем, так как из-за этого смещается центр тяжести и маневрирование становится непредсказуемым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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