Андрей Воробьев: 35 дорожных проектов завершат в Подмосковье к концу года

Развитие транспортной инфраструктуры продолжается в Московской области. Так, в регионе построят 53 дорожных объекта, 23 из которых — федерального значения. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Глава региона подчеркнул, что 35 объектов сдадут до конца 2024 года.

«Среди них обходы: пос. Октябрьский на М-5 „Урал“ (октябрь), дер. Малые Вяземы в Одинцово (декабрь), Ульянино-Непецино в Раменском (октябрь), Северный обход Лобни (декабрь)», — указал губернатор.

Воробьев также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду. Кроме того, будет открыто движение на первых участках Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА).

«В сентябре сдадим путепровод в Быково, а до конца года — в Аникеевке, Апрелевке и Опалихе», — подытожил Воробьев.