Велосезон в Истре открыли в день Светлой Пасхи

В Истре прошло официальное открытие велосезона 2025 года, приурочили его к празднику Светлой Пасхи. Соревнования организовали на стадионе Спортивного комплекса «Арена-Истра».

Благодаря отличным погодным условиям, в этом году велосезон начался почти на месяц раньше. Старты прошли на стадионе спортивного комплекса «Арена-Истра». Там подготовили трассу с резиновым покрытием, поэтому даже самые юные участники марафона не чувствовали дискомфорта. Мероприятие объединило более 50 человек, среди которых были и дети, и взрослые. Они соревновались на велосипедах, самокатах и даже беговелах. Каждый участник получил памятную медаль, грамоту и Пасхальные угощения.

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