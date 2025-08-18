Велопробег пройдет в Черноголовке 22 августа

В преддверии Дня флага России, наукоград готовится к проведению традиционного велопробега, который состоится 22 августа. Администрация округа приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.

Организаторы обещают, что всех участников заезда на финише ждет небольшой подарок, который станет символом благодарности за участие и вклад в создание праздничной атмосферы.

Подобные велопробеги в честь Дня флага России уже стали традицией в Черноголовке. В 2024 году аналогичное мероприятие прошло с большим успехом. Тогда глава округа Роман Хожаинов лично открыл велопробег и принял в нем участие вместе с сотрудниками администрации. Десятки черноголовцев, среди которых были как взрослые, так и дети, проехали круг вокруг Южного озера с поднятыми флагами России и разноцветными воздушными шарами.

В этом году сбор участников велопробега запланирован на 18:00 у стадиона, расположенного на берегу Южного озера. Организаторы рекомендуют участникам выбрать спортивную одежду и обувь, которые не будут стеснять движения.