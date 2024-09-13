Велопробег ко Дню Города состоится в Мытищах 15 сентября

В Мытищинском лесопарке 15 сентября состоится традиционный велопробег, приуроченный ко Дню городского округа. Участие в мероприятии может принять любой желающий.

Дистанция велопробега составит порядка 10 километров, что делает его доступным для всех участников.

Место сбора участников обозначено точкой на карте с координатами 55.940390, 37.747777. Сбор начнется в 11:00, а старт велопробега запланирован на 12:00.

Праздничный велопробег — это отличная возможность провести время на свежем воздухе вместе с семьей и друзьями, насладиться живописными лесными пейзажами и зарядиться положительными эмоциями.

Помимо велосипедной дистанции, гостей лесопарка ждут разнообразные активности: мастер-классы, увлекательные эстафеты и праздничная концертная программа. Это мероприятие обещает стать ярким событием для всех жителей и гостей округа.

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