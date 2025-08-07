Велопробег и турниры пройдут в Королеве в День физкультурника

Организаторы праздника подготовили насыщенную программу, которая пройдет на открытых площадках стадиона «Вымпел». Мероприятия начнутся в 11:00 9 августа и обещают стать ярким событием для любителей спорта и физической культуры.

Жители и гости Королева смогут поучаствовать в турнире по волейболу среди смешанных любительских команд и спортивных эстафетах, поиграть в настольные игры и сдать нормативы комплекса ГТО. Состоится также мастер-класс по шахматам от клуба «Шахматный мир» и спортивные испытания для всех желающих, наградами за которые будут попкорн и сладкая вата.

На празднике состоится церемония награждения победителей и призеров Спартакиады градообразующих предприятий «Путь победителя».

Захватывающий турнир по вейкбордингу «Кубок Гагарина» начнется в 12:00 на реке Клязьме. Ожидается, что соревнования соберут более 70 спортсменов со всей России.

В 14:00 стартует велопробег. Сбор участников состоится в 13:30 на улице Октябрьской, напротив экосцены в Центральном городском парке.