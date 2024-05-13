Велопарад пройдет в Солнечногорске 25 мая | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:26 Велопарад пройдет в Солнечногорске 25 мая Медиасток.рф

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Сезон катания на велосипедах откроют в Солнечногорске. В субботу, 25 мая, состоится «Солнечный велопарад». Участников ждет заезд по живописным местам, развлекательная программа и розыгрыш призов.

Присоединиться к празднику приглашают всех желающих.

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«Во время движения необходимо будет соблюдать скоростной режим. Дети в возрасте до семи лет смогут перемещаться только в велокресле, а от семи до 10 лет — в сопровождении взрослого», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Мероприятие начнется в 10:00 на площадке у футбольного поля физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в микрорайоне Рекинцо-2. Велосипедисты пройдут регистрацию и получат уникальный номер для участия в лотерее. Для участников проведут разминку, будет работать интерактивная площадка с активностями. Рок-группа «Прогноз» исполнит кавер-версии отечественных и зарубежных хитов.

Заезд стартует в 11:00. Финиш — у сцены на набережной озера Сенеж. Там пройдут выступления танцевальных и спортивных коллективов округа и розыгрыш призов от спонсоров.

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