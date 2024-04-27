Место с 40-летней историей. Андрей Воробьев назвал срок открытия бассейна в Селятине после ремонта | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:32 Место с 40-летней историей. Андрей Воробьев назвал срок открытия бассейна в Селятине после ремонта Воробьев: бассейн в поселке Селятино преобразится к сентябрю Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360 в

Капитальный ремонт бассейна в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа планируют завершить досрочно — к сентябрю. Он был построен в 1981 году, а в марте прошлого года закрыт на реконструкцию. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта и пообщался со строителями, тренерами, местными жителями.

Бассейн входит в структуру спорткомбината «Строитель» им. Владимира Мышкина. Здесь проводят тренировки гимнасты, пловцы, футболисты, хоккеисты, фигуристы, а также участники клуба «Активное долголетие». Большинство из них пользуется услугами абсолютно бесплатно.

Реклама

Изначально сдать бассейн после капитального ремонта должны были в декабре 2024 года, однако завершить масштабное обновление планируют на три месяца раньше — к сентябрю.

Воробьев обратил отдельное внимание на тот факт, что бассейны востребованы во всех городах. Строители рассказали, что планируют досрочно завершить капитальный ремонт, причем, закончить работы полностью — чтобы функционировала вентиляция, была правильная температура воды, действовало табло.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — указал Воробьев.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Специалисты обновят фасад, окна, двери, инженерные сети, внутреннюю отделку. Кроме того, будет проведена замена всего оборудования. На сегодняшний день работы завершены на треть, а в ближайшее время на объект планируется вывести дополнительных рабочих, чтобы сдать бассейн досрочно.

Директор спорткомбината «Строитель» Эдуард Гуков отметил, что бассейн был построен 40 лет назад, а последний ремонт в нем прошел в 2012 году. За это время техническая база устарела, поэтому было принято решение о том, чтобы привести объект к современным стандартам.

«В нашем спорткомплексе занимаются не только спортсмены, но и порядка 350 участников „Активного долголетия“, — добавил Эдуард Гуков.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Во время капитального ремонта профессионалы и любители спорта занимаются в других учреждениях Наро-Фоминского округа. На территории муниципалитета насчитывается более 300 спортивных сооружений, где развивается почти 50 видов спорта. Самыми популярными из них являются футбол, гандбол, плавание, баскетбол, лыжные гонки, хоккей с шайбой, фигурное катание, спортивная борьба, бокс, каратэ, тайский бокс, джиу-джитсу, регби и пулевая стрельба.

За последние три года в Подмосковье построили и отремонтировали более 70 спортивных объектов. По плану областной пятилетней программы, которая стартовала в 2023 году, планируется обновить 50 спортивных объектов.

Так, в текущем году после реконструкции был открыт стадион «Труд» в Балашихе. В 2024 году также планируется ввод в эксплуатацию стадионов «Чайка» в Королеве, «Старт» в Ногинске, «Гидросталь» в Чехове и «Авангард» в Коломне, а также спорткомплексов в Ступине и Балашихе, бассейнов «Чайка» в Сергиевом Посаде и «Бриз» в Дмитрове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».