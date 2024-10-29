Велогонщики Подмосковья выиграли золото и бронзу на чемпионате России

Подмосковные спортсмены выиграли две медали на соревнованиях за кубок России по велоспорту на треке. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

В дисциплине «гонка по очкам» среди женщин лучшей на треке стала Наталья Абасова. На старт вышли 15 сильнейших спортсменок России, но представительница Подмосковья оказалась быстрее их всех. В копилке Натальи уже есть серебряная медаль чемпионата в индивидуальной гонке на два километра.

В дисциплине «скретч» на третью ступень пьедестала почета поднялся Степан Курьянов. Еще один представитель Московской области Михаил Фокин остановился в шаге от пьедестала. Борьбу за награды в этой дисциплине вели 20 велогонщиков.

Кубок России прошел в Москве, на олимпийском велодроме «Крылатское». Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.