Велогонщица из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России

Наталья Абасова из Московской области стала серебряным призером чемпионата России по велоспорту не треке. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

В индивидуальных гонках преследования на два километра представительницы Москвы и Подмосковья заняли весь пьедестал почета. Наталья Абасова расположилась на второй ступени, а на первой и третьей оказались столичные спортсменки.

Национальные чемпионат, кубок, первенство и всероссийские соревнования по велоспорту на треке проходят на московском велодроме «Крылатское» в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.