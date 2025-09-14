Ведущий Первого канала провел мастер-класс для школьников в Мытищах

Журналист, ведущий утренних новостей на Первом канале Сергей Тугушев провел профориентационный урок для учеников школы № 3 имени Б. А. Феофанова в Мытищах. Юные корреспонденты «Медиа Ю» и представители школьного медиа-центра с удовольствием поучаствовали в мастер-классе.

Сергей Тугушев рассказал про работу корреспондента, творческие и технические особенности профессии. Он поделился запомнившимися моментами своей карьеры, которые вызвали живой интерес у аудитории.

Ребята активно задавали вопросы. Особенно их интересовало, как среди большого количества конкурентов стать лучшим

«Пишите каждую статью так, как будто ее опубликуют на первой полосе. Лучше написать меньше, но лучше», — подытожил Сергей Тугушев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.