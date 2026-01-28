Вечер к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина прошел в Мытищах

Ведущей встречи выступила сотрудник библиотеки № 2 и член Общественной палаты городского округа Мытищи Инна Ромащенко. Она отметила, что творчество Михаила Салтыкова-Щедрина составляет часть культурного кода округа — писатель некоторое время жил и творил в усадьбе Витенево. В преддверии его дня рождения во многих библиотеках Мытищ будут проходить различные мероприятия, посвященные классику.

Актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Павел Конивец погрузил зрителей в мир остросатирических сказок Салтыкова-Щедрина, ярко и харизматично прочитав произведения «Премудрый пескарь» и «Самоотверженный заяц». О связи писателя с городским округом Мытищи рассказали экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея Лидия Кувшинникова и актриса театрального коллектива «Тоже театр» Алевтина Хайлова.

Читатели активно участвовали в обсуждении, высказывая свое мнение о творчестве классика. Прекрасным завершением встречи стал мультипликационный обзор произведений Салтыкова-Щедрина, подготовленный руководителем киноклуба Марией Вихровой.