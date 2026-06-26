Вакцинацию животных против бешенства проведут в парке в Мытищах 25 июня

Ведущий ветеринарный врач противоэпизоотического отдела Мытищинской ветеринарной станции территориального ветеринарного управления № 2 Ольга Петина рассказала о причинах введения ограничительных мер по бешенству. 6 июня в ветеринарную службу поступил вызов: требовалось забрать дикую лисицу, убитую собакой, — животное нужно было проверить на бешенство.

Специалист оперативно выехал на место, организовала забор материалов и направила их в дежурную ветеринарную лабораторию. Анализ подтвердил диагноз: бешенство. Уже на следующий день в округе ввели карантин — это стандартная процедура, которая позволяет определить территорию контроля, отследить возможные контакты и защитить людей и домашних животных от распространения опасного заболевания. В рамках карантинных мер ограничено передвижение животных, а также приостановлено проведение массовых мероприятий с их участием, например, выставок и ярмарок.

«Также в деревне в шаговой доступности были организованы пункты вакцинации, чтобы местные жители могли проверить на бешенство своих питомцев. К счастью, хозяева собаки ответственно относились к профилактике: они ежегодно вакцинировали питомца. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров и чувствует себя хорошо. После этого случая жалоб на заражение домашних животных не поступало», — рассказала Ольга Петина.

Карантинные мероприятия обычно проходят около 40 дней.

Чтобы обезопасить себя и питомцев, необходимо проводить ежегодную вакцинацию животных; избегать контактов с дикими зверьми; если укус или контакт с потенциально зараженным животным все-таки произошел, следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, а также сообщить в Государственную ветеринарную службу.

Выездные мероприятия по вакцинации животных против бешенства регулярно проводятся в Мытищах. Ближайшее мероприятие состоится 25 июня — с 15.00 до 16.00 в парке Леонидовка (координаты — 55.925578, 37.788062).