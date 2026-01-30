Сегодня 02:57 В Жуковском, Люберцах и Богородском городском округе усилили уборку снега 0 0 0 Подмосковье

Пока жители Жуковского, Люберец и Богородского городского округа спят, коммунальные службы вышли на расчистку улиц и организовали вывоз снега на полигоны. О непрекращающейся работе 360.ru сообщили в местных администрацях и коммунальных службах.

В Жуковском спецтехника вышла на маршруты с 21:00 и сразу приступила к обработке дорог противогололедными реагентами. Начальник управления благоустройства и содержания территорий Кирилл Залетов рассказал, что к уборке подключились МБУ «Городское хозяйство», градообразующие предприятия и управляющие организации. Бригада вычищает и вывозит снежные завалы у пожарной части № 44: на месте работают погрузчик и три самосвала, а городские улицы параллельно чистят три комбинированные дорожные машины. «За одну ночь такая бригада успевает вывезти на полигон до 500 тонн снега», — рассказал сотрудник подрядной организации.

Фото: 360.ru

В Люберцах главные работы «ночного десанта» развернули на улице Кирова. Туда вывели пять самосвалов и лаповый погрузчик, который быстро грузит сугробы в машины. За смену, по данным служб, вывезут более 500 кубометров снега, после чего на прометание и обработку реагентами выйду семь комбинированных дорожных машин. Коммунальщики просили жителей не оставлять автомобили у края проезжей части, чтобы техника могла развернуться.

Видео: 360.ru

В Богородском городском округе к ночной уборке привлекли более 100 дворников и вывели на улицы всю технику, которая есть в наличии. На проезжих частях и во дворах работают четыре комбинированные машины «КамАЗ», семь МТЗ-82 со щетками, два МТЗ-330 со щетками, два МТЗ КДМ, четыре погрузчика, три самосвала и 12 «Газелей». Службы других городов Подмосковья — Подольска, Домодедова и Одинцова — также продолжают без перерывов расчищать проезжие части, тротуары и дворы, чтобы к утру города встретили жителей чистыми маршрутами и безопасными дорогами.