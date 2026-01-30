Рабочие вышли на уборку снега с улиц Подольска, Домодедова и Одинцова

В городских округах Подмосковья продолжилась круглосуточная уборка снега. Коммунальщики выехали на улицы Подольска, Домодедова и Одинцова. Работу спецтехники показал 360.ru.

Бригады обслуживающей организации «Благосервис» в Домодедове работали на улице Коломийца, которая ведет на железнодорожную станцию и к лицею № 3. Проезжую часть и тротуары очистили при помощи манипулятора, который сразу загружал собранный снег в один из шести самосвалов — машины подменяли друг друга по мере наполнения кузова.

В Подольске дорожные службы тоже продолжают работать в две смены. Ночью на линию вышли 35 человек и 20 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы и грейдеры. Они освободили от снега транспортные магистрали.

На маршрут в Одинцове вышла бригада на четырех комбинированных дорожных машинах и одном экскаваторе. За ночь они прошли улицы города дважды.