В ЖК «Томилино Парк» продолжается строительство школы на 1100 мест

В городском округе Люберцы активно возводится школа №3, рассчитанная на 1100 учащихся. Здание проектируется с учетом современных образовательных трендов и потребностей внеурочной деятельности.

На данный момент строительная готовность объекта оценивается в 60–65%. Завершены работы по устройству кровли, и теперь строители заняты монтажом внутренних коммуникаций — проводки и вентиляции.

Параллельно ведутся отделочные работы: укладка плитки на этажах, установка электрики и слаботочных систем. На объекте задействовано 95 человек и 5 единиц техники, преимущественно занятых благоустройством территории. Планируется, что работы на территории будут завершены до конца сентября, а фасад школы будет готов уже в этом месяце.

В школе будет 44 класса, два спортзала разного размера и зал для хореографии. Актовый зал рассчитан на 424 места и предназначен для проведения собраний, праздников и концертов. На первом этаже расположатся мастерские для мальчиков и девочек, а также кабинеты физики и химии с необходимым оборудованием. Кроме того, в школе будут столовая на 600 мест и медкабинет.

Для учащихся и жителей комплекса на улице планируется построить футбольное поле и спортивное ядро. Завершение всех работ намечено на третий квартал 2027 года, после чего школа сможет принять первых учеников.