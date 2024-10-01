Концерт ко Дню пожилых людей прошел в Доме культуры села Барановское

Развлекательное мероприятие «Осенины» для пожилых жителей села Барановское провели в Доме культуры. Программа посвящалась Дню мудрости и доброты, который отмечается 1 октября.

Настоятель Вознесенского храма протоиерей Сергий Рыбаков поздравил гостей праздника. Люди элегантного возраста соревновались в песенных и интеллектуальных конкурсах, а также проходили испытания на внимательность и ловкость.

Артисты домов культуры села Барановское, Ашитково, Конобеево и поселка имени Цюрупы приготовили для зрителей яркие выступления, насыщенные песнями, танцами и юмором. Праздник напомнил о том, что для счастливой и активной жизни важен не возраст, а любовь, забота и внимание окружающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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