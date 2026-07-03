В Волоколамске рассказали, как делают искусственный мех

На волоколамском предприятии «Тексалана» раскрыли процесс производства искусственного меха. Многие считают его полностью синтетическим, но на самом деле в его основе лежит натуральная шерсть.

По словам директора предприятия Татьяны Варфоломеевой, для производства используется овечья шерсть, которую привозят с Кавказа и Алтая. Она проходит несколько этапов обработки: сушку, расчесывание, сплетение в воздушные косы. Затем шерсть вплетается в текстильную основу.

Каждый кусок меха проходит проверку качества и получает свой номер и паспорт. После этого мех дополнительно чистится, стрижется и обрабатывается, а текстильную основу закрепляют полиэфирными составами.

Искусственный мех находит широкое применение. Его используют для утепления обуви, в одежде, при производстве игрушек, делают одеяла и даже ковры.

Волоколамское предприятие отличается полным циклом производства и использованием отечественного сырья. Мощность «Тексаланы» позволяет выпускать до 40 тысяч погонных метров искусственного меха в месяц, хотя сейчас производят лишь 5–10 тысяч. Основные заказчики — производители обуви из России и ближнего зарубежья.

Татьяна Варфоломеева отметила, что на предприятии есть потенциал для создания до 40 новых рабочих мест.