В ЦАОП Балашихи пройдет День открытых дверей для диагностики онкозаболеваний

В Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в городском округе Балашиха 25 июля 2026 года состоится День открытых дверей. Мероприятие ориентировано на жителей старше 18 лет с полисом ОМС Московской области, для которых все услуги будут бесплатными.

Заместитель главного врача по работе с ЦАОП Артем Налбандян рассказал, что в этот день можно будет проконсультироваться с врачом-онкологом, проверить новообразования кожи, сделать маммографию или УЗИ молочных желез, пройти флюорографию, записаться на гастроскопию и колоноскопию. Также можно будет сдать ПСА-тест и анализ кала на скрытую кровь.

Для более полной картины состояния здоровья на прием рекомендуется принести результаты предыдущих обследований. Кроме того, посетителям понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Особое внимание уделят диагностике изменений кожи с помощью аппарата PhotoFinder. Эта технология позволяет проводить высокоточную цифровую съемку, автоматизированный анализ и использовать искусственный интеллект для отслеживания состояния родинок и пигментных образований. За пять месяцев на этом оборудовании выполнили более полутора тысяч исследований, и у каждого десятого пациента выявили злокачественное поражение кожи.

Главный врач Московского областного онкологического клинического центра Владимир Асташов подчеркнул значимость скринингов, проводимых в рамках Дня открытых дверей, которые помогают выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях.