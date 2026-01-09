В Солнечногорске волонтеры развезли уборщикам снега горячий чай и еду

Работники коммунальных служб, с самого утра устраняющие последствия снегопада в Солнечногорске, получили горячий чай и еду от волонтеров. Об этом 360.ru рассказала одна из участниц акции.

«Сегодня мы проехали порядка четырех точек, развезли более 50 наборов питания для ребят, которые помогают убирать снег. По поручению главы округа Константина Михалькова мы сразу же выдвинулись на площадку, чтобы помочь», — отметила волонтер.

Подмосковье замело снегом из-за циклона «Фрэнсис», который накрыл весь регион. Синоптики предупредили, что высота сугробов из-за мощных снегопадов может достигать более полуметра.

Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы, чтобы устранить последствия непогоды. В первую очередь специалисты расчищают федеральные и региональные дороги, затем дворовые территории и пешеходные зоны.